Районы с советскими названиями предложили переименовать в Перми

По данным сайта «Дни.ру», она считает, что это помогло бы более эффективному управлению городом. Кроме того, названия в честь таких деятелей советской эпохи, как Ленин, Дзержинский, Свердлов, не отражают локальные ценности, близкие жителям города.

«Мы движемся к 300-летию и нам надо, по сути, большое городское событие спроецировать на локальные истории, какие-то опорные вещи. А получается так, что опорные вещи у нас — Ленин, Дзержинский, Свердлов, которые относятся к советской эпохе», — заявила Аллахвердиева.