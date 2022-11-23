Общество 23 ноября 2022, 18:40 Районный центр национальных культур отремонтировали в Аксарке

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В ямальском селении Аксарка завершился капремонт районного центра национальных культур. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

В центре частично заменили систему отопления, отремонтировали одно из колец, обновили крышу и утеплили чердак. Теплым полом оборудовали зимний сад, который выполнен в виде чума. В нем организовали «играриум». Это творческое пространство, где для детей и подростков устраивают мастер-классы.

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«Благодаря проведенному ремонту в зимнем саду появилась возможность создать зону свободного посещения в вечернее время для молодежи, а также новые площади для занятий клубных формирований», — поделилась директор Приуральской централизованной клубной системы Ирина Икизли.

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