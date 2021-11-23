Более 7,4 млн рублей взыскали с экс-главы района в Екатеринбурге

В Екатеринбурге суд взыскал с бывшего главы Железнодорожного района свыше семи миллионов рублей за покупку имущества на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Политика Сегодня» написала, что в 2015 году чиновник и его жена приобрели недвижимость стоимостью более 15,2 миллиона рублей.

«Вопреки требованиям закона сведения о произведенных расходах не были представлены, а стоимость приобретенного имущества существенно превысила совокупный доход бывшего чиновника и его супруги за три года, предшествующих совершению сделок», — уточнятся в сообщении.

Экс-глава Железнодорожного района не смог подтвердить законность получения доходов. Суд взыскал с него и его супруги 7,4 миллиона рублей в доход государства.