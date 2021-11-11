Район Южного порта в Москве застроят по японскому проекту

Территорию Южного порта в столичном районе печатники застроят по проекту Nikken Sekkei. Архитектурное бюро победило в конкурсе проектов застройки, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Проекту Nikken Sekkei удалось победить в конкурсе в консорциуме с российской проектной компанией Genpro. Японское бюро обошло в финале британские компании PLP Architecture и Zaha Hadid Architects.

«Выбор был сложным, после первого этапа трое финалистов, получив комментарии жюри, еще месяц работали над проектом. В итоге блестяще справились с задачей Nikken Sekkei, именно в соответствии с их концепцией в дальнейшем будет развиваться эта важнейшая в градостроительном плане территория», — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Источник фото: stroi.mos.ru

Японское бюро предложило возвести в районе Южного порта около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. На территории бывшей промзоны появится 350-метровый небоскреб, парящий ресторан, театр, причалы и другие строения.

Согласно проекту, всего вдоль Москвы-реки построят 16 жилых башен, четыре башни апарт-отеля и один офисный небоскреб. Еще там появятся пять парков и прогулочные зоны.