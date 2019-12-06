Раймонд Паулс заявил о навязчивости российской публики

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — поделился музыкант.

Паулс объяснил, что держит его в Латвии Подробнее

Впрочем, по словам маэстро, популярным он стал только благодаря российскому телевидению. Хотя популярность бывает, что мешает.

«Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут», — рассказал артист.

Когда в стране был период дефицита, популярность даже выручала, отметил Паулс. Например, продавщицы из-под полы подавали ему конфеты и колбасу.

«Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты», — с ностальгией вспомнил Паулс.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года. Он появился на свет в Риге. Паулс известен как автор сотен композиций, музыки к фильмам и театральным постановкам. В 1985 году ему было присуждено звание Народного артиста СССР. Его дочь живет в Москве.