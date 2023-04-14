Общество 14 апреля 2023, 21:18 Райффайзенбанк объяснил снятие рекламных вывесок в Москве Райффайзенбанк объяснил сокращение рекламных вывесок в Москве узнаваемостью бренда РИА «Новости»

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Райффайзенбанк не стал продлевать договоры о размещении вывесок в Москве из-за узнаваемости бренда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — сообщили в кредитной организации.

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В частности, вывеску банка убрали со здания организации на Калужской площади.

Накануне австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) приняла решение по итогам общего собрания акционеров о продаже или выходе из состава российской «дочки» группы. Глава RBI Йоханн Штробль отметил, что такой шаг полностью соответствует местным и международным правилам.