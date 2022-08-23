Рафик Загрутдинов: тоннель под Киевским шоссе в Москве готов на 82%

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов прокомментировал ход работ в тоннеле под Киевским шоссе. Там завершается монтаж инженерных систем. Об этом написало ИА НСН.

Проект протяженностью в девять километров, в который входят эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе (СБВ), подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловская и в районе горнолыжного склона «Ново-Переделкино», готов на 82%.

Загрутдинов отметил, что жители районов Ново-Переделкино, Солнцево и поселка Московский смогут быстрее добираться до работы в другие районы города.