Эксклюзив 06 сентября 2023, 23:35 Рады, что в России. В ДНР завершился предпоследний день голосования «360»: предпоследний день голосования завершился в ДНР

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Предпоследний день досрочного голосования в ДНР начался с больших очередей, но ждать избирателям долго не пришлось — процедура простая и быстрая. Люди пришли на выборы с хорошим настроением, рассказала корреспондент «360» Елена Кононова.

Чтобы отдать голоса, избирателям нужно зарегистрироваться в специальной книге и поставить галочки в двух бюллетенях.

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«Для безопасности наших людей, для сохранения их жизни по закону Российской Федерации проводится досрочное голосование. Это удобно и для жителей, для их безопасности, это удобно и для членов избирательной комиссии», — поделилась избирательница Валентина Карпова.

Люди пришли голосовать с хорошим настроением — рады, что Донецкая Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. Некоторые не смогли сдержать слез.

«Заходили к дедушке, который вообще не встает. Вы не поверите, когда он голосовал — он заплакал», — рассказала член избиркома Наталья Вирченко.

Сотрудники избирательных комиссий за день обошли всех маломобильных жителей. Каждый из них ждет от выборов того, в чем больше всего нуждается. Досрочное голосование в ДНР идет без происшествий, несмотря на продолжающиеся обстрелы региона.

С первого дня досрочного голосования в ДНР запустили горячую линию для избирателей. Люди могут позвонить и задать интересующие их вопросы.