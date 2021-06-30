Радужные поп-иты исчезли из ларьков в Москве

Популярные антистресс-игрушки поп-ит в радужной расцветке исчезли из ларьков в Москве. В киосках продаются только поп-иты белого цвета, сообщила «Мослента».

Радужный поп-ит в московских ларьках уже не найти, но белый все еще можно купить за 350 рублей.

Психолог Алиса Метелина ранее рассказала, что антистресс-игрушки помогают снять психологическое напряжение людям, которые испытывают тревожность по тому или иному поводу. Однако ее коллега Александр Асмолов считает, что такие игрушки, как поп-ит и симпл-димпл, напротив, могут быть вредны, особенно для детей. По его словам, есть исследования, которые доказывают, что сложные игрушки-головоломки лучше влияют на ребенка, а такие примитивные, как поп-ит, не помогают развитию.

Детский психиатр Лев Пережогин ранее заявил, что расхожее мнение о том, что антистрессовые игрушки развивают мелкую моторику рук, на самом деле просто миф. Он также усомнился, что поп-ит и симпл-димпл оказывают антистрессовый эффект, потому что однообразные действия не помогают успокоиться, по его словам.