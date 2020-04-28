День поминовения усопших. Как отмечают Радоницу в пандемию

28 апреля православные поминают усопших. Сегодня Радоница — день, когда умерших близких можно поздравить с Пасхой.

«Мы веруем, что есть церковь земная и небесная. Те, кто отошел в мир иной — пребывают с Богом в ожидании Страшного суда. В эти пасхальные дни мы как бы встречаемся с ними, поздравляем их с праздником. Потому так и называется праздник: в Пасху мы вспоминаем родных не только со скорбью, но и радостно», — рассказал РИА «Новости» протоиерей Леонид Калинин.

Именно на Радоницу, спустя девять дней после Христова Воскресения, во всех храмах снова начинают поминать усопших. Поминовение прекращают в первый день Страстной недели. Пауза продолжается до Радоницы.

На Радоницу люди обычно ездят на кладбища, однако это не церковная традиция. Так повелось во времена Советского Союза. В этом году на кладбище поехать не получится из-за пандемии коронавируса. Калинин подчеркнул, что на нынешнюю Радоницу нельзя будет и прийти в храм, но можно подать записку через интернет и помолиться о своих мертвых близких дома.

Ранее в «Мосгортрансе» сообщили, что из-за разгула коронавируса как на Пасху, так и на Радоницу, отменили специальные автобусы, которые ходят обычно в эти дни до кладбищ Москвы и Подмосковья.