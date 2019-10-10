Радиожурналистам вручили главную премию страны

На сцену для получения «Золотого микрофона» вышли вице-президент «Мультмедиа Холдинга» и главный редактор агентства Сергей Горбачев, директор Инна Харченко и редактор «Авторских новостей» Юлия Лаптева. Награду им вручил тележурналист Вадим Такменев.

Награждение прошло 9 октября в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

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«Авторские новости от НСН» выходят в эфир каждый вечер по будням более пяти лет. Аудитория — 1,5 миллиона человек в столице и четыре миллиона — по России. Сейчас проектом занимаются 240 человек. Ведущими работают известные люди: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Радиомания» — одна из самых престижных наград в сфере радиовещания. Журналисты получают «Золотой микрофон» 18 лет.