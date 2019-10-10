  • Радиожурналистам вручили главную премию страны

    10 октября 2019, 18:51

    Алена Макаренко

    Передачу «Авторские новости от НСН» признали лучшей информационно-аналитической программой в отечественной радиоиндустрии за 2019 год. Ее авторам вручили главную отраслевую премию страны — «Радиомания-2019». Об этом сообщило ИА НСН.

    На сцену для получения «Золотого микрофона» вышли вице-президент «Мультмедиа Холдинга» и главный редактор агентства Сергей Горбачев, директор Инна Харченко и редактор «Авторских новостей» Юлия Лаптева. Награду им вручил тележурналист Вадим Такменев.

    Награждение прошло 9 октября в концертном зале Vegas City Hall в Москве.

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    «Авторские новости от НСН» выходят в эфир каждый вечер по будням более пяти лет. Аудитория — 1,5 миллиона человек в столице и четыре миллиона — по России. Сейчас проектом занимаются 240 человек. Ведущими работают известные люди: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

    «Радиомания» — одна из самых престижных наград в сфере радиовещания. Журналисты получают «Золотой микрофон» 18 лет.