Радиоведущий Роман Ильич показал эффект от 100 дней без алкоголя

Российский радиоведущий Роман Ильич из Тюмени рассказал своим подписчикам в Twitter, что отказался от алкоголя на 100 дней. Он удивил пользователей соцсети изменениями в своей внешности.

Ильич показал фотографии, сделанные им до и после отказа от алкоголя. В подписи к снимкам он отметил, что разница между ними 100 дней.

Его пост уже набрал больше 12 тысяч лайков.

«Неприлично хорошо выглядишь, Ильич!», «Так держать! Отличные изменения!», «Шикарный результат», отметили изменения радиоведущего юзеры. Одна из пользовательниц поинтересовалась, была ли у Ильича при этом особая диета и занимался ли он спортом, но на вопрос автор поста пока не ответил.

Еще один комментатор предположил, что Ильич обработал снимок «после». По его мнению, радиоведущий мог сделать вторую фотографию на новый смартфон и воспользоваться бьюти-фильтрами. На этот комментарий Ильич тоже никак не отреагировал.

Некоторые люди тратят каждый месяц на спиртное приличную сумму. Если отказаться от алкоголя и откладывать эти деньги, то к пенсии можно стать миллионером. Об этом заявил независимый финансовый консультант, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев. По его словам, в среднем россияне тратя в месяц на алкоголь порядка 2,5 тысячи рублей. В год получается сумма 30 тысяч рублей, которую можно откладывать.