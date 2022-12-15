Общество 15 декабря 2022, 03:24 Радиопрограмма пройдет на площади имени Ленина в новогоднюю ночь в Пензе

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Власти Пензы анонсировали афишу новогодних мероприятий. Ночью 1 января на площади имени Ленина пройдет радиопрограмма, сообщило ИА «Пенза-пресс».

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Там же 7 января на Рождество состоится музыкальная программа. 14 января праздничную кампанию закроют, в рамках мероприятия также запланировано прощание с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, все праздники на площади будет работать домик Деда Мороза.