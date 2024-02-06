Общество 06 февраля 2024, 07:28 Радиолокационное поле для контроля за БПЛА расширят над Россией «Алмаз-Антей»: над Россией расширят радиолокационное поле по контролю за БПЛА РИА «Новости»

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В России специалисты ведут работы по расширению радиолокационного поля для контроля за беспилотными летательными аппаратами на низких высотах. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

По его словам, радиолокационное поле уже прилично расширили по сравнению с тем, что было до спецоперации.

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«[Оно] продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются», — отметил Савицкий.

На сегодняшний день, как пояснил гендиректор концерна, это поле вокруг Москвы позволяет вовремя фиксировать и ликвидировать несущие угрозу беспилотники. Оно построено в основном на радиолокационные средства концерна, добавил Савицкий.

НАТО испугались новых российских систем радиоэлектронной борьбы. Они могут глушить сигнал GPS для предотвращения ракетных атак. Военный эксперт Томас Витингтон предположил, что система подавляет их сразу с нескольких направлений.