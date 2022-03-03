Радиоканал и сайт «Эха Москвы» решили ликвидировать

Совет директоров «Эха Москвы» большинством голосов принял решение о ликвидации радиоканала и сайта. Об этом сообщил его главный редактор Алексей Венедиктов на странице в Facebook.

«Решение: ликвидировать сайт и радиоканал „Эха Москвы“ — совет директоров. Ну что, ждем одобрения от Союза журналистов и Совета по правам человека?» — написал он.

Радиостанцию отключили от эфира 1 марта. Генпрокуратура потребовала ограничить к ней доступ из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности. Венедиктов сообщил, что редакция намерена оспорить это решение в суде.

В Генпрокуратуре РФ отмечали, что доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы» необходимо ограничить, потому что в эфире появляются призывающие к экстремизму материалы и ложные сведения о действиях российских военных.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что региональные управления ведомства создадут специальные группы для борьбы с фейками о спецоперации. Министерство обороны заявило, что наносит удары по военной инфраструктуре Украины, а мирным жителям ничего не угрожает.