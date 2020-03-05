Радиоактивные автозапчасти из Японии задержали во Владивостоке

Российские таможенники нашли на теплоходе из Японии радиоактивные автомобильные запчасти. Корабль прибыл в порт Владивостока.

«При радиационном контроле владивостокские таможенники выявили загрязненные бета-излучением части автомобиля Audi TT Coupe: кузов, двигатель внутреннего сгорания и заднюю подвеску», — заявила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

Она добавила, что автозапчасти не отвечают основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности.

Такой случай оказался вторым с начала 2020 года. В январе таможенники задержали радиоактивный автомобиль. До этого с подобными проблемами в России сталкивались три года назад. Об этом рассказал начальник отдела таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами Владивостокской таможни Максим Шестернин.

«Это последствия аварии в 2011 году в Японии на атомной станции „Фукусима-1“, которые еще до конца не исчезли. Таможенники продолжат контролировать ввоз данной категории товаров», — считают на таможне.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» случилась в марте 2011 года. Из-за цунами, вызванного мощным землетрясением, энергоблоки станции обесточились, подача охлаждающей воды в активные зоны их реакторов остановилась. В итоге произошел перегрев ядерного топлива, конструкции энергоблока разрушились. Это стало причиной выброса радиации.