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    28 января 2021, 09:03

    Радиоактивную посылку из Китая обнаружили на таможне во Владивостоке

    Анастасия Калинина

    Сотрудники Владивостокской таможни в морском пункте пропуска обнаружили посылку из Китая, превышающую радиоактивный фон в 25 раз. Ею оказались огнеупорные цементирующие смеси и блоки для изоляции стен бассейна весом в 41 тонну.
    Радиоактивную посылку из Китая обнаружили на таможне во Владивостоке

    «После проведенной оценки было принято решение о запрете ввоза товара. Огнеупорный материал, не соответствующий радиационным требованиям, подлежит обратному вывозу», — сообщили в пресс-службе таможни.

    В ведомстве отметили, что уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 микрозиверта в час, при естественном радиационном фоне — 0,07 микрозиверта в час.

    В 2020 году Владивостокская таможня выявила 23 случая перемещения радиационно опасных объектов. Больше всего случаев на импортном направлении — 17. Это детали машин, вертолет, экскаваторы, абразивные материалы и другие грузы. Их тоже запретили ввозить на территорию страны.

    Также в 2020 году в регионе деятельности таможни при перемещении через границу были выявлены 24 человека, прошедшие лечение и диагностику радиоактивными фармацевтическими препаратами.