Радиоактивную посылку из Гонконга обнаружили во Владивостоке

Таможенники Владивостока помешали ввозу посылки из Гонконга, которая, предположительно, была опасна для жизни людей. Ее радиационный фон превышал норму в 27 раз.

Как сообщила пресс-служба таможни, подозрительный мешок нашли во время радиационного контроля посылки, его радиационный фон оказался выше нормы. Речь идет о бандероли, которая весила меньше 100 граммов. У нее был повышенный уровень ионизирующего излучения.

«На ее поверхности таможенники зафиксировали наличие гамма-излучения, уровень которого составил свыше 3 мкЗв/ч. Кроме того, обнаружено бета-излучение до 3690 частиц/см2 в минуту», — уточняется в сообщении.

В сопроводительных документах было сказано, что в посылке находится газобаллонное оборудование. Предположительно, речь идет о металлическом элементе цилиндрической формы.

Радиоактивную находку отправили в Роспотребнадзор. Ведомство запретило ввоз этого предмета на территорию Евразийского экономического союза.

Ранее в Чернобыле, пострадавшем от радиации еще в советские времена, нашли бабочку размером с птицу.