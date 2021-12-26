Радиоактивность смартфонов и бытовой техники опровергли

Утверждения о том, что смартфоны, микроволновки и другая бытовая техника могут быть опасны для человека из-за радиационного излучения, оказались мифом. Заблуждения развеял сотрудник НИЯУ МИФИ, кандидат физико-математических наук и ветеран атомной энергетики и промышленности Александр Колдобский.

Ученый подчеркнул, что с точки зрения радиационной безопасности бытовые приборы обсуждать бессмысленно, написало Ura.ru.

«Бытовые приборы имеет смысл обсуждать с точки зрения электробезопасности, пожарной безопасности, но это дается соответствующими регламентами», — сказал Александр Колдобский.

Он вспомнил, что однажды по пути на работу прочел в одной газете, что очень опасным прибором в смысле радиационной безопасности является мобильный телефон. Профессора позабавил этот материал.

«Вероятно, перед этим автору статьи сказали какую-то гадость по этому телефону, что он такое написал», — пошутил он.

В то же время кандидат технических наук Николай Милованов заявил изданию, что у смартфонов есть электромагнитное излучение, которое может нанести серьезный удар по здоровью. «Люди, которые многие годы работали на радиолокационных станциях, за десяток лет иногда становились инвалидами», — рассказал специалист.