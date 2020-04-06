Радио в России оказалось под угрозой краха на фоне экономического кризиса

По их мнению, падение выручки от рекламы как основного источника доходов для СМИ может очень негативно сказаться на радиовещании. Это может обернуться тем, что зоны вещания национальных станций и вещание локальных станций придется сократить, а сотрудников уволить.

Основатель и один из акционеров радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий обратился к коллегам с поддержкой.

«Я с оценкой согласен. Готов подписаться под каждым словом!», — заявил он.

Савицкий добавил, что его радиостанция уже не строит никаких планов и «живет одним днем».

«Пока живем одним днем. Сказать что-то сложно, но понятно, что долго так не протянем. И это не в месяцах, а в неделях… Продумываем урезание бюджета, просчитываем сокращение штатов», — признался он.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что в непростой ситуации сейчас оказались все российские СМИ.

«Союз журналистов России очень внимательно следит за ситуацией. Мы уже направили письма руководству Москвы с просьбой помочь с защитными средствами и на имя премьер-министра, подробно рассказали, что происходит в разных отраслях журналистики. Попросили включить печатные СМИ в список обязательных к распространению товаров в этой тяжелой ситуации. Предложили целый ряд мер, которые сейчас важны для всех отраслей журналистики. Это отсрочка на полгода всех налоговых платежей, коммунальных, арендных платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчетности, отсрочка по кредитам, возврат переплаты по налогам. Целый список. Хотя растет телесмотрение, потому что все сидят дома, да и радио слушают, но катастрофически падает реклама. В ближайший год падение рекламного рынка может составить от 30 до 50 процентов. Это критично для выживания очень многих теле- и радиостанций, газет», — отметил глава СЖР.

Соловьев также добавил, что «Союз Журналистов России» будет поддерживать радио.

«Мы поддерживаем коллег по радио, мы сегодня разместили у нас на сайте СЖР ту информацию, которую, опубликовала НСН, о ситуации в отрасли. Мы присоединяемся к просьбам к руководству страны, руководству РТРС, чтобы поддержать радиоотрасль», — заверил глава СЖР.