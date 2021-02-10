«Радио Свобода»* заплатит 11 млн рублей штрафа за отсутствие метки иноагента

Роскомнадзор выписал штраф в размере 11 миллионов рублей ООО «Радио свободная Европа / Радио Свобода»* за отсутствие маркировки иностранного агента на выпущенных материалах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под выплату штрафа также попал генеральный директор радиостанции.

РИА «Новости» уточнило, что всего в отношении «Радио Свобода»* составили 166 протоколов за отсутствие маркировки на девяти информационных сайтах, входящих в организацию.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что закон требует помечать материалы таких СМИ как распространяемые иностранным агентом, чтобы предупредить читателя о том, что информация представляет интересы зарубежных государств.

Пока мировой суд рассмотрел только 11 дел. Общая сумма штрафов, вынесенных по этим решениям, составила 11 миллионов рублей. Роскомнадзор продолжит следить за выполнением требования законодательства СМИ, которые входят в реестр иностранных агентов.

Это не первый штраф «Радио Свобода»* за последний месяц. В минувшую пятницу, 5 февраля, издание оштрафовали на семь миллионов 150 тысяч рублей за отсутствие упоминания иностранного агента.

*ООО «Радио свободная Европа / Радио Свобода» и его региональные проекты, а также телеканал «Настоящее время» включены Министерством юстиции России в список СМИ — иностранных агентов.