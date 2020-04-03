Радио может обанкротиться из-за коронавируса

По их словам, «кризисные явления грозят обрушить медиа-индустрию: целыми отраслями уходит реклама, выручка от которой является основным источником доходов для всех средств массовой информации, а для некоторых практически единственным».

«И без того небольшой кусок рекламного пирога, который распределялся в пользу радио, в первом квартале текущего года не просто схлопнулся — такое ощущение, что он растворился, потерял осязаемые границы и перестал существовать», — сообщила Голубева.