Общество 21 июня 2023, 18:21 Радио «КП»: не менее 8 тысяч человек ежедневно приходят поклониться иконе «Троица»

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Иконе Святой Троицы, написанной Андреем Рублевым в первой трети XV века, ежедневно приходят поклониться не менее восьми тысяч человек. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио «КП».

Сейчас святыня находится в храме Христа Спасителя, ее нахождение продлили до 18 июля включительно. Соответствующий контроль со стороны руководства страны обеспечит то, что «Троица» останется в государственных фондах.

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Отмечается, что знаменитую икону по многочисленным просьбам россиян вернут в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.