«Радио 1» встретит 88-летие

«Благодарю наших слушателей, которые остаются с нами все это время! Впереди у „Радио 1“ много ярких эфиров, гостей, проектов. Век стремительных информационных технологий дает множество возможностей для реализации амбициозных планов, а с таким „заряженным“ коллективом даже невозможное — возможно!» — сказала она.

«Радио 1» входит в тройку самых цитируемых СМИ Московской области, взяло номинацию «Лучшее региональное СМИ в экономической журналистике» по итогам Всероссийского конкурса «Экономическое возрождение России» в 2020 году. А еще медиа неоднократно выходило в финал престижных профессиональных конкурсов — «Радиомания» и «Вместе Радио».

Радиостанцию можно услышать в FM-диапазоне в более чем 30 городах Подмосковья.

«Радио 1» предлагает аудитории эксклюзивные интервью бизнесменов и лидеров общественного мнения. Именинница поддерживает важные экономические, культурные, спортивные проекты, например, Международный музыкальный фестиваль П. И. Чайковского в Клину, «Джазовые сезоны» Игоря Бутмана, фестиваль «ЗаБег».

Радиоведущие выходят в эфир круглосуточно.