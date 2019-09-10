Рада приняла закон об импичменте

Представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук перед процедурой голосования отметил, что Зеленский выступает за равенство всех перед законом. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко добавил, что Комитет рекомендует принять проект закона за основу и в целом.

Закон определил правовые и организационные основы привлечения главы государства к конституционной ответственности. Документ подробно описывает процедуру импичмента. Ранее Зеленский отметил его как «неотложный».

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В частности, в законе указано, что процедура импичмента должна быть инициирована большинством народных депутатов Украины от конституционного состава парламента. Чтобы процедура была прозрачной и беспристрастной, должна быть образована специальная комиссия из депутатов, спецпрокурора и следователей. Им в течение полугода предстоит предоставить доказательства госизмены президента или другого преступления, совершенного главой государства.

Кроме того, закон позволяет обеспечить необходимую открытость и гласность при расследовании обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления и принятия Верховной радой Украины соответствующих решений, рассказали в Раде.

За законопроект проголосовали 245 парламентариев. Фракция партии Зеленского «Слуга народа» занимает в Раде 254 кресла и образует большинство. Всего в Раде 450 депутатов.