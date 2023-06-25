Эксклюзив 25 июня 2023, 14:34 Рад, что мемы со мной помогли людям справиться со стрессом — Пригожин Продюсер Пригожин заявил, что мемы с его участием помогли людям справиться со стрессом РИА «Новости»

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал «360», что мемы с его участием помогают людям справиться с нервным напряжением, однако в субботу, 24 июня, ему было совсем несмешно.

В Сети в субботу завирусились мемы с Иосифом Пригожиным, но с отсылкой к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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«Честно скажу. С одной стороны вчера было тревожно и несмешно. Но подобные мемы снижали стресс и через юмор пытались выражать свое беспокойство. Именно так оно и выглядело», — сказал Пригожин.

Продюсер признался, что даже не знал, что ему делать с таким вниманием к своей персоне.

«Икалось ли мне? Да, икалось. Такое количество внимания было, что я даже не знаю, что с этим делать. Я бы хотел, чтобы вся слава доставалась моей артистке, но так получилось. Рад, что моя физиономия каким-то образом снизила градус напряженности», — добавил он.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился Евгением Пригожным об отводе отрядов «Вагнера» в полевые лагеря.