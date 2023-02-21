Общество 21 февраля 2023, 18:51 Работы в Соборной мечети Крыма завершат к июню 2023 года

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Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Айдер Типпа в разговоре с изданием «Крым 24» рассказал, что работы в Соборной мечети Крыма завершатся к июню 2023 года.

«Строители планируют закончить основные работы к июню. Дальше продолжится работа по подготовке к непосредственной сдаче объекта в эксплуатацию», — процитировал RT Типпа.

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В настоящий момент, по словам председателя госкомитета, специалисты проводят работы по благоустройству территории. Соборная мечеть находится в Симферополе.

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