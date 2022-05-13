Производитель бумаги SvetoCopy объявил о прекращении работы в России
Выпускающая бумагу SvetoCopy компания Sylvamo объявила об уходе из России
Американская компания Sylvamo, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, объявила о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в ее финансовом отчете за первый квартал 2022 года.
В заявлении компания отметила, что сейчас начала продажу своих активов в России. Сделку планируют завершить в кратчайшие сроки.
«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — процитировал сообщение RT.
Компании Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, выпускающий бумагу и картон.