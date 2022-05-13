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    13 мая 2022, 18:40

    Производитель бумаги SvetoCopy объявил о прекращении работы в России

    Выпускающая бумагу SvetoCopy компания Sylvamo объявила об уходе из России

    Анатолий Минкин

    Американская компания Sylvamo, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, объявила о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в ее финансовом отчете за первый квартал 2022 года.

    В заявлении компания отметила, что сейчас начала продажу своих активов в России. Сделку планируют завершить в кратчайшие сроки.

    «Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — процитировал сообщение RT.

    Компании Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, выпускающий бумагу и картон.