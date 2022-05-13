Производитель бумаги SvetoCopy объявил о прекращении работы в России

Американская компания Sylvamo, выпускающая бумагу под брендом SvetoCopy, объявила о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится в ее финансовом отчете за первый квартал 2022 года.

В заявлении компания отметила, что сейчас начала продажу своих активов в России. Сделку планируют завершить в кратчайшие сроки.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса», — процитировал сообщение RT.

Компании Sylvamo принадлежит Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат в Ленинградской области, выпускающий бумагу и картон.