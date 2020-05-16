«Работы у психологов прибавится»: россияне столкнутся с фобиями после выхода из самоизоляции

«После снятия карантина какая-то часть людей столкнется с нежеланием выходить из самоизоляции. Эта проблема возникнет. Этот страх — определенный вид фобии, который людям необходимо будет преодолеть», — уверен он.

Часть россиян не сможет справиться с этим самостоятельно. В таком случае врач рекомендует обратиться к психологу или психотерапевту, в некоторых случаях дело может дойти вплоть до медикаментозного лечения.

«Так что, видимо, работы у психотерапевтов и психологов после карантина прибавится», — добавил Бубеев.

Постоянная жизнь в четырех стенах вкупе с принуждением выливается для организма в стресс. Именно поэтому выход из режима ограничений обернется психотравмой для определенного количества соотечественников. Например, они будут бояться выйти из дома в общественные места, где можно подхватить коронавирус.

Тем не менее в основном на восстановление рабочего темпа жизни уходит около недели, отметил психотерапевт. Чтобы адаптация прошла как можно проще, специалист порекомендовал заниматься спортом и следить за своим физическим состоянием.

Заслуженный врач выделил несколько категорий людей в зависимости от их отношения к эпидемической ситуации и ограничительным мерам: паникующие, взволнованные и адекватно оценивающие ситуацию. Возникновение проблем при возвращении к прошлой жизни и фобий присуще для паникующих.

Однако специалист заявил, что пандемия еще не скоро закончится — возможны новые волны коронавирусной инфекции. По этой причине россиянам еще пригодятся полученные навыки социального дистанцирования и санитарии. А значит, люди не сразу вернутся к старым привычкам.