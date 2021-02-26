Смену добросовестных УК в первый год работы предложили запретить

Многоквартирным домам хотят запретить смену управляющей компании в первый год работы, если она добросовестно справляется со своими обязанностями. Таким образом жителей защитят от манипуляций со стороны нерадивых управленцев.

Инициатива принадлежит зампредседателя комитета ГД по контролю и регламенту Наталье Костенко, которая уже обратилась с идеей в Минстрой. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо парламентария.

Жилищный кодекс разрешает устанавливать срок договора управления многоквартирным домом на период от года до пяти лет. Но в нем же предусмотрена возможность смены УК в любое время, что решается на собрании собственников квартир. Мера позволяет своевременно отстранить от работы недобросовестные компании.

Однако зачастую, исходя из судебной практики, УК меняют чуть ли не каждой месяц. Существующем пробелом в законодательстве пользуются как раз нечестно относящиеся к своим обязанностям компании. Жителям они обычно обещают золотые горы и меньшие траты, но по факту ничего из этого не выполняют.

Иногда злоумышленники идут на подтасовку решения собраний, проводят их в тайне от жильцов, сговариваются с руководителем ТСЖ и придумывают другие ухищрения. Предложенные изменения в действующие нормативы должны сделать подобные схемы невозможными. При этом за жильцами оставят право отказаться от услуг управляющей компании до истечения срока, если обязанности она не исполняет и это доказано проведенной жилищной инспекцией проверкой.

Меру поддержали в комитете нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ. Там отметили, что УК строит финансовый план как раз минимум на год. После реализации инициативы случаев, когда добросовестным представителям сферы ЖКХ пришлось прервать финансовый год преждевременно, не станет.