Общество 26 декабря 2023, 17:27 Работы по возведению железнодорожной ветки Кстово — Мыза начнутся в начале 2024 года

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Начальник Горьковской железной дороги Нижегородской области Сергей Дорофеевский, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года, рассказал, что строительство железнодорожной ветки Кстово — Мыза начнется в январе 2024 года. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

В следующем году на реализацию проекта из бюджета региона будет выделено 1,9 миллиарда рублей.

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«Первый проект вышел, и государственную экспертизу мы получили. На следующий год мы запланировали выделение средств в размере 1,9 млрд. рублей», — сообщил Дорофеевский.