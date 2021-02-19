Работы по возведению китайского делового центра завершили в Москве

Работы по строительству китайского делового центра «Парк Хуамин» завешили в Останкинском районе Москвы, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса.

Объект занимает примерно 100 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы, которая рассчитана на 340 номеров, и 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов. Помимо прочего, в центре есть четырехэтажный корпус общественного назначения и офисное здание.

Сейчас ведется подготовка документов для ввода делового центра в эксплуатацию.