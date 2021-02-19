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    19 февраля 2021, 18:50

    Работы по возведению китайского делового центра завершили в Москве

    Полина Петрова

    Работы по строительству китайского делового центра «Парк Хуамин» завешили в Останкинском районе Москвы, написал сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного стройкомплекса.

    Работы по возведению китайского делового центра завершили в Москве

    Объект занимает примерно 100 тысяч квадратных метров. Он включает в себя 22-этажное здание пятизвездочной гостиницы, которая рассчитана на 340 номеров, и 12-этажный апарт-отель на 100 апартаментов. Помимо прочего, в центре есть четырехэтажный корпус общественного назначения и офисное здание.

    Сейчас ведется подготовка документов для ввода делового центра в эксплуатацию.