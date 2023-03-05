Общество 05 марта 2023, 13:22 Работы по восстановлению брянских сел после теракта украинских боевиков завершили Губернатор Богомаз объявил о финале работ в пострадавших от нападения украинской ДРГ селах РИА «Новости»

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В Брянской области завершили работы по восстановлению сел, на которые напали украинские боевики. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Богомаза Фото: Telegram-канал Александра Богомаза Фото: Telegram-канал Александра Богомаза Фото: Telegram-канал Александра Богомаза

Губернатор напомнил, что украинский беспилотник атаковал село Сушаны, в результате — сгорел жилой дом.

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Кроме того, проникнувшие в населенные пункты террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, дома и автомобили жителей.

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«В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы», — отметил глава региона.

По его словам, собственнику сгоревшего дома будет выплачена компенсация.

Богомаз обратил внимание, что в пострадавших населенных пунктах усилили меры безопасности населения и охрану важных объектов.

Накануне губернатор Брянской области пообещал новый дом семье пострадавшего при атаке ДРГ мальчика. В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов атаковала два села в Брянской области. Жертвами нападения стали два человека. Президент России Владимир Путин назвал атаку боевиков терактом.