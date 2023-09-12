Общество 12 сентября 2023, 18:36 Работы по очистке Дудергофского канала в Петербурге продлятся до 2024 года

Читать 360tv в

Комплексную работу по очистке Дудергофского канала в Красносельском районе Санкт-Петербурга планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас объект проверяют на наличие взрывоопасных предметов, со дна канала водолазы извлекают крупногабаритный мусор. Тяжелая техника очистит 1200 метров русла от донных отложений.

Реклама

Отмечается, что Дудергофский канал дал старт строительству целого района в Санкт-Петербурге.