Общество 07 декабря 2023, 16:19 Работы по надстройке корпусов МГУСиТ возобновят спустя более 10 лет простоя Заммэра Бочкарев: строительство корпусов МГУСиТ продолжат в Москве Freepik

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Реконструкцию корпусов ГАОУ ВО «Московского государственного института спорта и туризма» на севере столицы планируют завершить спустя 12 лет простоя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, заниматься проектом начали в 2007 году за счет городского бюджета, однако спустя четыре года его пришлось остановить на стадии устройства внутренних инженерных коммуникаций. Простой произошел из-за недобросовестного подрядчика.

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«Сегодня объект вновь включили в Адресную инвестиционную программу, подобрана новая генподрядная организация, работы организованы в ходе выданного в установленном порядке разрешения на строительство», — сказал Бочкарев.

Он также отметил, что, по плану адресной инвестиционной программы, объекты будут готовы к 2025 году. Для решения проблем проект включили для изучения на Оперативной группе по сокращению объектов незавершенного строительства и долгостроя.

По итогу в мае 2023 года обновили градостроительную документацию и уточнили технико-экономические параметры (ТЭП) застройки,. Кроме того, документацию объекта доработали, и 1 сентября этого года застройщики получили положительное заключение для дальнейших работ.

Ранее Бочкарев рассказал, что бизнес-хаб построят в деревне Столбово в Новой Москве.