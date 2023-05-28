Общество 28 мая 2023, 14:55 Работы по благоустройству дворов начались во всех округах столицы Бирюков: в Москве благоустроят более полутора тысяч дворовых территорий Сайт мэра и правительства Москвы

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Проекты благоустройства дворов и придомовых территорий разработали с учетом предложений горожан. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщил заместитель руководителя города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чаще всего жители просили улучшить освещение, привести в порядок детские и спортивные площадки, установить новые лавочки, выделить места для выгула домашних питомцев.

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«В этом году проведем работы по благоустройству более одной тысячи шестисот дворовых территорий. Постарались учесть все пожелания москвичей», — отметил Бирюков.

Во дворах отремонтируют асфальтовое покрытие дорожек и проездов, сделают удобные парковки. Обновят детские и спортивные площадки, заменят на них оборудование и покрытие, поставят дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами.

«В ходе работ меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. Во дворах при наличии необходимого пространства можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки», — добавил заммэра.

На заключительном этапе благоустройства специалисты освежат газоны, сделают клумбы, высадят деревья и кустарники.

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