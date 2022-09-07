Работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершились в Москве | 360°

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Работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников завершились в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о завершении работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в столичных районах Арбат и Хамовники. Об этом написало ИА НСН.

Рабочие убрали под землю кабели, установили более пятисот фонарей, оформили подсветку в зеленых зонах и во дворах.

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В переулках появились удобные тротуары с гранитным мощением и новыми лавочками, ограничители скорости и специальные карманы для парковки.

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Как отметил Собянин в своем сообщении, в перспективе ожидается появление точек прокатов велосипедов и самокатов.

Благоустройство

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