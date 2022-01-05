Британский фонд оценил эффективность работы на Украине

Великобритания играет ведущую роль в помощи Украине по «противодействию агрессии со стороны России, а также в выстраивании демократических институтов». Такие выводы приведены в отчете Британского фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF).

Фонд опубликовал отчет своей деятельности за 2020-2021 финансовый год. Там указывается, что структура оказывала содействие Украине с целью «противодействия российской агрессии». Так фонд проводил меры по выстраиванию демократии для дальнейшей торговли между странами и взаимного сотрудничества, сообщил RT.

«Поддержка CSSF позволила значительно повысить способность Украины защищаться от внешней агрессии», — говорится в отчете.

Проекты CSSF также курируют реформу отрасли государственной оборонной промышленности. Британские инструкторы занимаются обучением украинских солдат, подготовив уже более 19 тысяч военнослужащих.

Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что британцы участвуют в строительстве военно-морской базы на юге Украины.