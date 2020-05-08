Работы на конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» можно отправить до 1 октября

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы проходит в России по инициативе Генпрокуратуры РФ. Прием работ на него уже начался и продлится до 1 октября.

Конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» был анонсирован на 8-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции. Конкурс проходит третий год подряд, впервые он организован для молодежи из всех стран мира.

«Несмотря на сложившуюся обстановку, проведение конкурса является прекрасной возможностью творчески выразить свое отношение к коррупции и показать роль молодежи и всего общества в профилактике этого негативного явления и развитии правовой культуры. Лучшие конкурсные работы планируется использовать в качестве социальной антикоррупционной рекламы в средствах массовой информации, на международных тематических выставках, форумах и других мероприятиях», — приводятся на сайте конкурса слова генерального прокурора Российской Федерации И.В. Краснова.

Прием работ осуществляется с 1 мая по 1 октября 2020 года на официальном сайте конкурса.

Подведение итогов конкурса традиционно планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается во всем мире 9 декабря.