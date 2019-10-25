Работы художника Олега Лукьянова на стенах переулка Радищева закрасили за полчаса
В Санкт-Петербурге работники коммунальных служб закрасили картины на знаменитой уникальными граффити улице, сообщила «Комсомольская правда в Петербурге».
Изображения работ Боттичелли, панорам Петербурга от Владимира Колбасова и арт-фреску Нотр-Дам закрасили буквально за полчаса якобы после жалоб горожан.
По сообщению сайта «Аргументы и факты в Петербурге», происходящее комментировали в ехидном ключе: «Готовим вам поверхность для будущих творений».
Отмечается, что в конце сентября работы уличных художников в переулке Радищева и на Кирочной улице испортили неизвестные вандалы. ИА «Невские новости» сообщило, что поверх изображений были выцарапаны нелестные высказывания об их авторах.