Работы художника Олега Лукьянова на стенах переулка Радищева закрасили за полчаса

Изображения работ Боттичелли, панорам Петербурга от Владимира Колбасова и арт-фреску Нотр-Дам закрасили буквально за полчаса якобы после жалоб горожан.

По сообщению сайта «Аргументы и факты в Петербурге», происходящее комментировали в ехидном ключе: «Готовим вам поверхность для будущих творений».

Отмечается, что в конце сентября работы уличных художников в переулке Радищева и на Кирочной улице испортили неизвестные вандалы. ИА «Невские новости» сообщило, что поверх изображений были выцарапаны нелестные высказывания об их авторах.