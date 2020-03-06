Российские женщины получают больше удовольствия от работы, чем мужчины

По данным переписчиков, россиянкам больше нравятся их рабочие обязанности, режим, условия труда, расстояние до работы, чемс отрудникам-мужчинам. В целом женщины получают больше профессионального и морального удовлетворения от своей деятельности, отметили в медиаофисе.

При этом большинству работниц не нравится их заработок: не вполне удовлетворены зарплатой 52% женщин, совершенно не удовлетворены — 13,5%.

Подавляющее большинство россиян обоего пола (86%) работают по 40 часов в неделю. Однако по статистке женщины вдвое больше времени тратят на ведение домашнего хозяйства.

К примеру, в выходные на стирку и глажку белья у них уходит в среднем по полчаса, у мужчин — две минуты.

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. На вопросы анкеты можно будет ответить как лично переписчику Росстата, так и на портале «Госуслуги».