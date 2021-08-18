Вагон-ресторан поезда Мурманск — Адлер прекратит работу на 30 суток после массового отравления детей, ехавших на отдых. Компанию «НапиткиТрансСервис», которая занималась обслуживанием, признали виновной в нарушении санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В материалах административного производства говорится, что во время поездки с поезда сняли 56 детей с признаками отравления. В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в вагоне-ресторане: неправильно работал холодильник, грязь на кухне, а также наличие норовируса у одного из работников.

Суд признал компанию «НапиткиТрансСервис» виновной в нарушении санитарных норм. В качестве наказания работу вагона-ресторана приостановили на 30 суток начиная с 10 августа.

Ранее следователи задержали директора компании, повара и официанта, работавших в поезде. Они проходят подозреваемыми по уголовному делу по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение санэпидемических правил».

В ходе проверки следователи выяснили, что работавшие в ресторане пассажирского поезда сотрудники знали, что могут заразить посетителей норовирусной инфекцией. Но никого не предупредили, что привело к массовому заражению детей. Директор не организовал медицинский осмотр работников.

Школьники из Мурманска и Карелии массово отравились в поезде во время поездки на юг. Детей с признаками кишечной инфекции доставили в больницы Краснодарского края. Врачи оценили состояние пациентов как средней и легкой тяжести.

В ходе изучения биоматериалов выяснилось, что причиной отравления стал норовирус второго типа. Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование для выявления источника возбудителя.

Первую группу из 30 отравившихся детей выписали из больницы 10 августа. До места отдыха их доставили на автобусах, предоставленных РЖД. Со школьниками поехали врачи для наблюдения за их состоянием.