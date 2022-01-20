Работу цифровых платформ начнут регулировать в России

Минэкономразвития начало разрабатывать законопроект о регулировании рынка цифровых платформ. Документ позволит установить правила по работе с пользователями и создаст инструменты господдержки.

Зимой 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития проработать вопрос недискриминационного доступа предпринимателей к маркетплейсам. Сейчас министерство вместе с ФАС и Минцифры разрабатывает необходимый законопроект. Специалисты подготавливают предложения по регулированию экосистем.

«Обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем», — пояснил «Известиям» директор департамента развития цифровой экономики Минэономразвития Анатолий Дюбанов.

Цифровые платформы хотят разделить на четыре группы. В эти категории войдут отдельные сервисы, а также цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты, то есть экосистемы.

Законопроект позволит установить для платформ правила работы с пользователями. Еще документ поможет сформировать инструмент государственной поддержки представителей рынка. По словам Дюбанова, регулирование будет мягким.