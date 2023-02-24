Общество 24 февраля 2023, 18:51 Работу Путина положительно оценили 81% россиян ФОМ: 81% опрошенных россиян положительно оценивают работу президента Путина РИА «Новости»

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Порядка 81% россиян положительно оценили работу главы государства Владимира Путина. Доверие президенту выразили 78% респондентов. Такие данные привел фонд «Общественное мнение» после проведенного опроса.

Мнение о том, что российский лидер хорошо выполняет работу на своем посту, выразили 81% опрошенных. Около 10% респондентов посчитали, что президент плохо справляется с обязанностями. Еще около 9% затруднились ответить.

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Порядка 78% опрошенных выразили доверие главе государства. Мнение большинства не поддержали 14%. Затруднились с ответом 8% респондентов.

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Опрос проводили с 17 по 19 февраля. На вопросы ответили 1,5 тысячи россиян старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов стран. Погрешность не превышает 3,6%, отметили в ФОМ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 78% зрителей, посмотревших выступление Путина с посланием Федеральному собранию, посчитали его искренним и честным. Еще 88% заявили, что глава государства четко и понятно обозначил свою позицию.