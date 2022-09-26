Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео | 360°

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Работу пункта временного размещения беженцев в Белгородской области показали на видео

Минобороны показало кадры работы пункта размещения беженцев в Белгородской области

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Министерство обороны России опубликовало кадры работы пункта временного размещения беженцев в Белгородской области. Для прибывших из Украины людей в нем организованы бесплатное горячее питание и места для ночлега.

С беженцами проводится индивидуальная работа, оказывается квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

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«Это первая транзитная точка для беженцев. После того, как людей обогреют, оденут, накормят и поставят на учет, их распределяют и доставляют уже в стационарные центры пребывания: санатории, пансионаты, гостиницы в различных регионах России», — отметили в военном ведомстве.

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Украинские военные устроили жестокий допрос священнику, отцу Сергию.

«Пришли ко мне украинские солдаты, у меня сыновья в ЛНР воевали против Украины, и у меня начался допрос. Меня скрутили, наручники надели, били прикладами, допрашивали, где сейчас сыновья воюют», — рассказал священнослужитель.

Он сказал, что пытался объяснить, что сыновья не воюют, а работают в России. Тогда солдаты ВСУ стали добиваться от него признаний, какие задания ему якобы давали.

Чтобы жители из Донбасса могли проголосовать на референдуме, в пункте временного размещения беженцев работают представители избирательной комиссии.

Ранее беженцы из ЛНР рассказали, как жили под постоянными обстрелами ВСУ. Семейная пара — Оксана и Александр — в свое время вынужденно покинули населенный пункт Рубежное. Они пришли на избирательный участок, чтобы помочь родному краю стать частью России.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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