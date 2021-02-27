Работу почти 130 частных клиник в Чечне приостановили из-за нарушений

Из-за обнаруженных нарушений в Чечне приостановили работу 129 медицинских клиник. Им дали время на устранение недочетов — после они смогут возобновить прием пациентов.

Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни. Проверки частных медклиник на профессиональное соответствие начали проводить с ноября 2020 года — такое поручение дал Рамзан Кадыров. За это время в республике проверили 388 частных клиник.

«Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Клиникам дано время на устранение недочетов», — процитировала пресс-служба руководителя администрации главы и правительства Хас-Магомеда Кадырова.

Ранее глава Чечни поручил региональному Роспотребнадзору контролировать работу частных медицинских учреждений в республике. Он отметил, что такие клиники должны работать в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. За нарушение установленных норм Кадыров пригрозил пригрозил применить к медклиникам «самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия».