Общество 14 декабря 2022, 15:19 Работу по оказанию помощи семьям мобилизованных организовали в Петербурге

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Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала, что город организовал работу по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.

По ее словам, власти приняли меры материальной поддержки мобилизованных и их семей.

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«Принято решение о единовременной материальной помощи гражданам России в размере 100 тысяч рублей, призванным по мобилизации», — сообщила Фидрикова.

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Материальная помощь в размере 300 тысяч рублей будет выплачена добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве. Все средства будут выплачены из бюджета города.

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