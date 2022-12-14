14 декабря 2022, 15:19
Работу по оказанию помощи семьям мобилизованных организовали в Петербурге
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елена Фидрикова в разговоре с «Петербургским дневником» рассказала, что город организовал работу по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.
По ее словам, власти приняли меры материальной поддержки мобилизованных и их семей.
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«Принято решение о единовременной материальной помощи гражданам России в размере 100 тысяч рублей, призванным по мобилизации», — сообщила Фидрикова.
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Материальная помощь в размере 300 тысяч рублей будет выплачена добровольно обратившимся с письменным заявлением о призыве. Все средства будут выплачены из бюджета города.
Санкт-Петербург
Частичная мобилизация в РФ
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