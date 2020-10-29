Несколько ресторанов оштрафовали за работу по ночам в Курганской области

По данным информагентства, полицейские выявили нарушения на трех объектах в Шумихе, Шадринске и Кургане. Хозяев этих заведений привлекут к административной ответственности. Кроме того, правоохранители проверили, как соблюдается запрет на курение кальянов, который действует в регионе с мая.

«В минувшую пятницу в отношении владельцев двух кальянных на территории областного центра возбуждены административные производства», — добавили в областном управлении МВД.