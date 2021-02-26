Работу петербургской скорой намерены дополнить сервисом, как у агрегаторов такси

Вице-губернатор Северной столицы Станислав Казарин рассказал «Петербургскому дневнику» о разработке проекта, который позволит отслеживать геолокацию и ожидаемое время прибытия скорой помощи в мобильном приложении или на сайте.

Отмечается, что проект создадут по аналогии с агрегаторами такси. По мнению чиновника, этот сервис будет полезен как самим петербуржцам, так и медработникам.

«Вы сможете заранее сообщить какую-то информацию, чтобы медики подготовились до того, как войти в квартиру. И для врача это удобнее будет», — заметил собеседник издания.

По данным издания, сервис могут реализовать уже в нынешнем году.