Работу петербургских кинотеатров и ресторанов продлят до двух ночи с 21 февраля

C 21 февраля в Санкт-Петербурге ослабят коронавирусные ограничения, передает RT со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

С начала следующей недели в Северной столице продлят до двух ночи работу кинотеатров, цирков, кафе, ресторанов, а также концертных залов и прочих объектов досуга и развлечения. Ночные клубы и кабаре останутся закрытыми.

«Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи», — отмечается в сообщении.